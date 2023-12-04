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Samsun’da otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

21:40 - 4/12/2023 Pazartesi
DHA
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Camcı yönetimindeki 55 LF 977 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Murat Ateş idaresindeki 60 TY 636 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. İkiye bölünen otomobilin sürücü ve yanında bulunan Oğuzhan Camcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan Ömer Faruk Durdu, Belgin Havsa Sarı ve Ahmet Utku Çolak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Oğuzhan Camcı ve Hasan Camcı’nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.


#Samsun
#kaza
#yolcu otobüsü
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