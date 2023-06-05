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Samsun'da şiddetli yağış: Araçlar istinat duvarının altında kaldı

Samsun'un Canik ilçesinde il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi sonucunda yakın park eden 5 araçta büyük hasar meydana geldi.

09:58 . 5/06/2023 Pazartesi
AA
Apartman sakinlerinden birisi çöken duvarın altında kalan araçlardan birinin içinde olduğunu ve son anda çıktığını belirtti.

Apartman sakinlerinden birisi çöken duvarın altında kalan araçlardan birinin içinde olduğunu ve son anda çıktığını belirtti.

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.

Beş araç çöken duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Polis, bölgede vatandaşları duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyardı.

Apartman sakinlerinden Ramazan Sandıklı, şiddetli yağış sonrası istinat duvarının çöktüğünü, bir arkadaşlarının arabasında olduğunu ve son anda araçtan çıktığını söyledi.



#Samsun
#şiddetli yağış
#sağanak
#istinat duvarı
#çökme
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