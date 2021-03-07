Samsun'da sokak ortasında bir kadına şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı

Samsun’da sokak ortasında bir kadına çocuğunun yanında şiddet uygulayan İ.Z. isimli şahıs, sosyal medyada gündem oldu.

Baygın halde yerde yatan talihsiz kadının başına defalarca kez tekme ve yumruk atan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi.

Söz konusu görüntülerin ardından harekete geçen başsavcılık zanlının gözaltına alınması için talimat verdi.

Zanlı, kısa süre içinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adalet Bakanı Gül: Yanına kâr kalmayacak

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdulhamit Gül, "Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

REKLAM