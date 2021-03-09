Gündem Samsunda Türkiyeyi ayağa kaldıran olayda kan donduran detaylar İbrahim Zarap Öldüreceğim diye bağırmış
SAMSUN

Samsun'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda kan donduran detaylar: İbrahim Zarap 'Öldüreceğim' diye bağırmış

Samsun'da Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerde E.M (24) adlı kadını sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde darbeden İbrahim Zarap'ın ‘Ailevi mesele siz karışmayın. Bu işi burada bitireceğim. Öldüreceğim’ diye bağırdığı ortaya çıktı. Olayın görgü tanıklarından E.Y. ifadesinde "30 kez vurduğunu gördüm" dedi.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Zarap, eski eşi E.M'yi öldüresiye darp etmişti.
İbrahim Zarap, eski eşi E.M'yi öldüresiye darp etmişti.

Olay, cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada E.M.'ye tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın yere yığılan E.M.’ye tekme atmaya devam ettiği anlar da çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

  • Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

LİSE AŞKINA KAÇMIŞ


E.M.’nin 2014 yılında henüz 17 yaşındayken lise aşkı olan İbrahim Zarap’a kaçtığı ve evlendikten sonra da hayatının kabusa döndüğü ortaya çıktı. Evliliğinin ardından alkol ve uyuşturucu bağımlısı İbrahim Zarap’ın, sürekli şiddet uyguladığı E.M’yi 2018 Nisan ayında da ölümle tehdit ettiği, bu nedenle genç kadının şikayetçi olduğu belirtildi. Aynı yıl boşanma davası açan E.M’nin verdiği ifadeye de ulaşıldı.. E.M ifadesinde, “İbrahim’le 3 yıllık evliyim. 1 tane çocuğumuz var. Eşim ile anlaşamadığım için 1 yıldır ayrı yaşıyorum ve boşanmak üzereyim. Ben iş yerindeyken beni aradı. Bana ‘çocuğu almak istiyorum’ dedi. Ben de tamam dedim. Sonra bir kadın arkadaşıma sosyal medyadan mesaj atmış ve çocuğu alacağını kendisinin de yanında olmasını istemiş. Bunun üzerine kadın arkadaşım beni arayarak durumu iletti. Hemen İbrahim’i arayarak ‘Çocuğumu alamazsın. Alacaksan tek al’ dedim. Telefonu kapattım. O da annemi aramış. ‘İstediğim zaman çocuğumu alırım siz kim oluyorsunuz. Şimdi oraya geliyorum mahalleyi birbirine katacağım’ demiş.

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Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında
  • Sonra da telefonu kapatıp beni aradı. 'Şimdi iş yerine geliyorum. Bak seni nasıl rezil edeceğim. Seni keseceğim, seni öldüreceğim. Çocuğu da göremezsin kaçıracağım' deyince ben de şikayet için geldim. Bana şiddet, tehdit ve hakarette bulunmasını istemiyorum. Bana, iş yerime, çocuğuma, ikametime yaklaşmasını istemiyorum. İletişim araçları ile bana ulaşmasını istemiyorum. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

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‘AİLEVİ MESELE, SİZ KARIŞMAYIN BU İŞİ BURDA BİTİRECEM, ÖLDÜRECEĞİM'


Bu arada olayın görgü tanıklarından E.Y.’nin polise verdiği ifadede, “ATM’de para çekerken ismini polis merkezinde öğrendiğim İbrahim Zarap isimli şahıs elinde yaklaşık yarım metre uzunluğunda 5 santim kalınlığında siyah sopa ile ayağının altına aldığı kadına defalarca vurduğunu gördüm. Şahıs en az 30 kez sopayla kadının vücudunun çeşitli yerlerine vuruyordu. Sopayla vururken bir taraftan da yumruk ve tokat atıyordu.

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Bu sırada çevreden birkaç kişi geldi. Bu şahıs çevreden gelen vatandaşlara, ‘Ailevi mesele siz karışmayın. Ben bu işi burada bitireceğim. Öldüreceğim’ şeklinde bağırdı. Polis gelene kadar kadına vurmaya devam etti” dediği öğrenildi.
Öte yandan E.M, olayın şokuyla sopayı hatırlamadığını belirtirken, İbrahim Zarap ise elimde sopa yoktu" dediği öğrenildi.

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