Gündem Samsunda vahşet İki çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü
SAMSUN

Samsun'da vahşet: İki çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Samsun’da bir mühendis, iki çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Haber Merkezi İHA
Mühendis koca 2 çocuk annesi karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Mühendis koca 2 çocuk annesi karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No: 6’da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, mühendis olduğu öğrenilen Oğuz Taner Ekmenci (50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican Ekmenci’yi (46) evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Dedesinin yanında bulunan 17 yaşındaki oğlunun yanına giden Oğuz Taner Ekmenci annesini bıçakladığını söyledi. Olay polise haber verildi. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı. Eve giden polis ekipleri Mihrican Ekmenci’nin cesedi ile karşılaştı.

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı kocanın zaman zaman eşine şiddet uyguladığı ve bu yüzden daha önce de eşine yaklaşmama tedbir karaları da olduğu ve tedbir kararı kalkınca birlikte kaldıkları ileri sürüldü. Mihrican Ekmenci’nin cesedi polis ve savcının olayı yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA
Oğuz Taner Ekmenci (50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican Ekmenci’yi (46) evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Komşuları olan muhtar olayı anlattı

Olayı meydana geldiği apartmanda oturan Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı, "En üst kat komşumdu. Kendisiyle görüşüyorduk. Çok iyi bir insandı. Halk eğitimde muhasebe bilgisayar kurslarında hocalık yapıyordu. Pandemiden dolayı kurslar açılmadığından kendisi pazarda Kahramanmaraş’tan annesinin gönderdiği salçaları satıyordu. Eşi de bildiğim kadarıyla elektrik elektronik mühendisiydi. Çok üzgünüz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Türkiye'nin konuştuğu cinayette tüyler ürperten detay: İsmi 'Toprak' olacak diye diretti
GÜNDEM
Türkiye'nin konuştuğu cinayette tüyler ürperten detay: İsmi 'Toprak' olacak diye diretti

Ev sahibi şiddeti: 'Neden kirayı geciktirdin' deyip öldüresiye dövdüler
GÜNDEM
Ev sahibi şiddeti: 'Neden kirayı geciktirdin' deyip öldüresiye dövdüler

Bir haftalık bebek çöpe bırakılmıştı: Annesi yakalandı
GÜNDEM
Bir haftalık bebek çöpe bırakılmıştı: Annesi yakalandı

16 yaşındaki kız arkadaşıyla evlenmek istedi, ailesi izin vermeyince evlerini bastı
GÜNDEM
16 yaşındaki kız arkadaşıyla evlenmek istedi, ailesi izin vermeyince evlerini bastı
Abone Ol Google News
Samsunda vahşet

Samsun'da vahşet

​İki çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

​İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış devam ediyor.
Kurtarılan 15denizci İstanbulda

Kurtarılan 15
denizci İstanbul'da

21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan denizciler Türkiye'ye geldi.
PKK 13 sivili katletti

PKK 13 sivili katletti

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı
Yunan limanlarını paylaştılar

Yunan limanlarını paylaştılar

​Çin ile ABD'nin ardından şimdi de Ruslar.
Termal başkan

Termal başkan

​Aydın'ın Efeler ilçesi filmlere konu olacak siyasi mizaha sahne oldu.
Yanıldığını kabul etti

Yanıldığını kabul etti

​ABD Bankası JP Morgan, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti.
Sistematik yıldırma politikası

Sistematik yıldırma politikası

​Müslümanları göndermek için 'delil' üretiyorlar.
Rakamları bilerek sakladı

Rakamları bilerek sakladı

​New York Valisi yaşlıları ölüme terk etti.
33 ilde görüldü

33 ilde görüldü

​Mutasyonlu virüs çok hızlı yayılıyor.
Japonya 7,3 ile sarsıldı

Japonya 7,3 ile sarsıldı

​950 bin hanede elektrikler kesildi.
Liderliği geri aldı

Liderliği geri aldı

​Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe maç fazlasıyla lider.
Aklandı

Aklandı

​Senato eski ABD Başkanı Trump'ı suçsuz buldu.
Beklenen kar<br>yağışı başladı

Beklenen kar
yağışı başladı

​İstanbul'un bazı bölgeleri beyaza büründü.
Vahşette son nokta!

Vahşette son nokta!

​Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar.
Erol Bulut açıkladı

Erol Bulut açıkladı

​Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Gustavo ne zaman dönüyor?
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.