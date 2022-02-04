Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi adliyede

Dünya

Rusya ve Almanya arasında medya krizi: Yasaklar art arda geldi

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim sürerken, bir kriz de Rusya ve Almanya arasında patlak verdi. Almanya'nın, Rus RT'nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasaklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin ülkedeki yayınlarının yasaklandığını duyurdu. DW'nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesi kararının alındığına işaret edilen açıklamada, "Deutsche Welle'nin Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının da sonlandırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.