Gündem Samsunda yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi adliyede
SAMSUN

Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi adliyede

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Samsunda yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi adliyede
AA
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Samsunda yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi adliyede
AA
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Samsunda yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi adliyede
AA
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Samsunda yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi adliyede
AA
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Samsunda yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi adliyede
AA
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 1 Şubat'ta İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

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