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Samsun'daki eski eş vahşetinin görgü tanıkları konuştu: Yetişmeseydik kadını öldürecekti

Türkiye'nin yüreğini sızlatan Samsun'daki eski eş vahşetinin tanıkları, o gece yaşanan korku dolu dakikaları anlattı. Olayın tanıklarından Cemalettin Yanak ise, “Tesadüfen balkona çıktım, kadını dövdüğünü gördüm. Kadını kurtardık, adamı da etkisiz hale getirip polis ekiplerine ve ambulansa haber verdik. Vatandaş olarak görevimizi yaptık” dedi.

Haber Merkezi DHA
Cemalettin Yanak
Cemalettin Yanak

Samsun’da sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşini darp ederek hastanelik eden caniye engel olan vatandaşlar, o gece yaşananları anlattı.

Çocuğun bağırma sesini duyunca balkona çıktıklarını belirten Hilal Birol, “Kadını darp ettiğini gördük ve aşağı indik. O sırada mahalleli de aşağıya inmişti. Adamı darp ettiler, kadın ise yerde yatıyordu, küçük çocuk da birinin kucağındaydı. Kadının bilinci çok açık değildi, elini tuttum ve ambulansa binene kadar yanındaydım. Bilinci kapatmasın diye sürekli kendisiyle konuşmaya çalıştım, elimi sıkmasını söyledim ama tam sıkamadı.

Bilinci çok açık değildi, kalkmaya falan çalıştı. Kadın olarak tedirginiz, bu şahıs buralarda gezen birisiydi. Böyle bir insan herkese zarar verebilir. Durumu çok kötüydü, tanıdığımız biri bile olsa o an tanıyamazdık. Çünkü yüzü kan içindeydi. Eve geldiğimde kendime gelemedim, bir süre sonra elimde, kolumda kadının kanlarının olduğunu fark ettim. Anne ve çocuğu o şekilde görmek çok kötüydü. Çocuk ise ‘annem öldü’ diye ağlıyordu” diye konuştu.

Samsun'da eski eşini öldüresiye döven cani tutuklandı
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Samsun'da eski eşini öldüresiye döven cani tutuklandı

‘KÜÇÜK KIZ, ‘ANNEM ÖLDÜ’ DİYE AĞLIYORDU’


Seslerle birlikte aşağı indiğini anlatan Özlem Şahin, “Sesleri tesadüfen duyduk, çocuğun bağırma seslerini duyunca ve kadını görünce hemen aşağı indik. Mahalleli adamı, bir tarafa almışlardı. Kadının yanına gittik ve tanınmayacak bir haldeydi. Öldü diye korktuk, ‘İyi misin? İyiysen en azından kafanı salla’ dedim. Kafasını salladı ama bilinci tam yerinde değildi. O küçük çocuk, bu travmayı hayatı boyunca yaşayacak. Annesini öyle görünce ‘annem öldü’ diye ağlıyordu. Bir insana bu şekilde vurmak insanlık dışı, canice bir şey. Eve gelince de kendimize gelemedik. Sosyal medyada duyurmaya çalıştık, çok zor bir geceydi. O kadın benim kardeşim, annem veya arkadaşım da olabilir. En ağır cezayı almalı, biz gitmeseydik belki de ölecekti. O kadının yerinde biz de olabilirdik, inşallah bu son olur” şeklinde konuştu.

‘KADININ YÜZÜ TANINMAYACAK HALDEYDİ’


Olayın tanıklarından Cemalettin Yanak ise, “Tesadüfen balkona çıktım, kadını dövdüğünü gördüm. Vatandaş olarak kadını kurtarmalıyım düşüncesiyle hemen aşağı indim. Kadını kurtardık, adamı da etkisiz hale getirip polis ekiplerine ve ambulansa haber verdik. Kadının yüzü tanınmayacak haldeydi, gözleri balon gibi şişmişti. Küçük de bir kız çocuğu vardı, şahıs ‘yanımızda kızım var, beni bırakın’ diyordu. Ben de ‘çocuğun yanında annesini nasıl bu hale getirdin’ dedim. Vatandaş olarak görevimizi yaptık” dedi.

Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında
GÜNDEM
Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında

Eski eşi tarafından acımasızca darp edilen kadın: Hep tutuklu kalsın istiyorum
GÜNDEM
Eski eşi tarafından acımasızca darp edilen kadın: Hep tutuklu kalsın istiyorum

Türkiye'nin ayağa kalktığı olayda karısını döven adam kendini böyle savundu: Bir anda gözüm döndü şikayetçi olacağım
FOTOĞRAF 9
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Samsun'da İbrahim Z., dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Z., 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Z.'nin yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde; çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.
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Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Z.'yi gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da E.M.'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü. Samsun’daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olan hastanın hayati sorunu yok ifadelerini kullandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, olayın ardından tedavisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.M.'yi ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarete Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ta eşlik etti.
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Kızı E.M. ile İbrahim Z.'nin yaklaşık 3 senedir ayrı olduklarını belirten baba İsmail Metegül, İbrahim'in çocuğuyla bugün görüş günüydü. Kızım geri teslim almaya gitti ve bu hale geldi. Devletin bunun gibileri salmaması lazım. Yoksa vatandaşa sıkıntı olacaklar, bir aileye sıkıntı olacaklar. Orada 5 yaşında kızının yanında bu hareketi yapıyor. Allah razı olsun, vatandaş duruma müdahale ediyor. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum dedi.
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E.M.'nin kafasında darbeye bağlı bir travma bulunduğunu söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, Hastamız şu an müşahede altında. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Kafasında bir travma söz konusu, kafadan darbe almış. Ama beyin veya boynunda cerrahilik bir bulgumuz şu anda yok. Yüz kemikleriyle alakalı bazı patolojik görüntüler var, bunlarla alakalı da gerekli tetkikleri sürdürüyoruz. Sol böbrekte şüpheli bir durum var ama onu da takip edeceğiz. Kız çocuğu da şu an ailesinin yanında uyuyor. Onda şu an için patolojik bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma konusu daha çok üzerinde duracağımız konu şeklinde konuştu.
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Olay saatinden bu yana konuyu takip ettiklerini belirten Vali Zülkif Dağlı, Bu olay inşallah kadına şiddet konusunda bir son olur. Bu manada hepimize geçmiş olsun. Şahıs yakalandı ve şu an gözaltında. Yarın adli makamlar konuyla alakalı gereğini yapacaklardır dedi.
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Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Z. emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Z.'nin polise verdiği ifadesinde, Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım dedi.
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Türkiye'nin ayağa kalktığı olayda karısını döven adam kendini böyle savundu: Bir anda gözüm döndü şikayetçi olacağım
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Z. (27), adliyeye sevk edildi. Saldırgan, polisteki ifadesinde şikayetçi olacağını söyledi. İşte zanlının okuyanı şaşırtan tüm ifadesi...


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