Gündem Samsundaki vahşet ülkeyi ayağa kaldırmıştı İbrahim Zarap, eski eşini daha önce de bıçakla yaralamış
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Samsun'daki vahşet ülkeyi ayağa kaldırmıştı: İbrahim Zarap, eski eşini daha önce de bıçakla yaralamış

Samsun'un Canik ilçesinde İbrahim Zarap'ın, eski eşi E.M'yi küçük kızının gözü önünde bayılana kadar darp etmesi infiala yol açmıştı. İbrahim Zarap'ın eski eşi E.M'yi daha önce de "1 liralık kolye" yüzünden çıkan tartışmada darp ettiği ve bıçakla yaraladığı, bu nedenle de 'yaralama' suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
İbrahim Zarap
İbrahim Zarap

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart gecesi 5 yaşındaki kızını götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbeden İbrahim Zarap hakkında E.M'yi 17 Ağustos 2020 tarihinde darp edip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, E.M'nin ifadesine yer verildi.

E.M. ifadesinde, olay günü konuşmak için eski eşinin ikametine gittiğini belirtti.

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Eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü: Bunu dışarı salmayın!

İkamete gittiğinde Zarap'ın alkollü olduğunu belirten E.M, konuştukları sırada boynunda bulunan "1 lira" değerindeki kolyeyi gören Zarap'ın sinirlendiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Boynumdaki kolyeyi koparıp gözüme yumruk attı. Kollarıma ve göğüs kısmıma yumruklar vurdu. Balkona kaçtım. Zarap mutfaktan ekmek bıçağı alıp yanıma gelerek, 'seni öldüreceğim, seni keseceğim.' dedi. Bıçağı bana doğru salladı. Bıçak, parmağımı ve göğüs kısmımı hafif şekilde kesti. Karşı apartmanın balkonundan tanımadığım bir bayanın bizi izlediğini görünce 'sakinleşelim' dedim ve birlikte evin içine girdik. Evin içinde de Zarap darp etmeye devam etti. 'Seni keserim, sülaleni keserim' dedi."

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Zarap ise E.M'den "tehdit" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Savcılık, iddianame çerçevesinde yapılan soruşturmada, raporuna göre sol gözde şişlik ve morarma, şişliğe bağlı görme kısıtlılığı, sağ göğsünde çizik, sol elinde şişlik bulunan E.M'nin beyanlarını doğrulayan ve destekleyen nitelikli yaralanmalardan dolayı Zarap'ın atılı suçlamayı işlediği kanaatine vardı.

İddianamede, Zarap'ın bıçakla yaralama suçundan yargılanması istendi.

Müşteki-şüpheli E.M'nin, Zarap'ın kendisine yönelik eylemlerini sona erdirmek ve korkutmak amacıyla kırık cam şişesini eline alarak meşru müdafaa halinde "tehdit" suçunu işlediği ileri sürülen iddianamede, E.M'nin de bu suçtan yargılanması talep edildi.

  • Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta gece İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı. Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darp edilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

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Eski eşi tarafından küçük çocuğunun önünde öldüresiye dövülen kadın konuştu
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Eski eşi tarafından küçük çocuğunun önünde öldüresiye dövülen kadın konuştu
Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından tedavi gördüğü hastanede konuştu. E.M., 'Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın' dedi.


Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında
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Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın ve çocuğu koruma altında

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Kızının gözü önünde dövülen kadının annesi: Torunum, 'annem çok ağladı, kimse yardım etmedi' diyor
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Kızının gözü önünde dövülen kadının annesi: Torunum, 'annem çok ağladı, kimse yardım etmedi' diyor
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Zarap, tarafından küçük kızları önünde öldüresiye dövülen E.M.'nin annesi Dursune Metegül, ilk kez konuştu.

Kızının ve torununun hakkında açıklamalarda bulunan anne Metegül, 'Torunum, 'babamı görürsem taş atarım' diyor. Bizim konuşmalarımızı duyduğu zaman hemen anlıyor, 'anneme vurdu babam. Annem çok ağladı, bağırdı. Kimse yardım etmedi' diyor.

Çok merak ediyorum oradan izliyorlar da Allah'ın bir kulu o çocuğun önünde olan olaylara bir kişi müdahale etmiyor. İnsanlık ölmüş diyorum. Benim kızımı orada göz göre göre öldürdüğünü görüp hiç kimse müdahale etmiyor.' diye konuştu.
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