Samsun'daki vahşete Ömer Çelik'ten sert tepki: Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Samsun’da bir annenin çocuğunun gözleri önünde darp edildiği dehşetengiz olay hepimizi derinden yaralamıştır. Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz.

Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Bu süreci her aşamada takip edeceğiz. Denizli ve Aydın’da gerçekleşen kadın cinayetlerinden dolayı da çok üzgünüz. Kadına şiddeti en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet asla kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. En hassas olduğumuz konulardan biri kadına yönelik şiddetin önlenmesidir.

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Kadına yönelik şiddetle mücadele çok boyutludur. Kadına şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yanında çok güçlü kültürel ve ahlaki hassasiyetler inşa etmeliyiz. Kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz.

Bu mesele, bir insanlık yarasıdır. Hepimizin ve tüm insanlığın meselesidir. İnsan olmaya ve insanlığa yakışmayan bu şiddet kültürü reddedilmelidir. Bununla mücadele olmadan insanlık onuru olmaz.

Bu konuda toplumsal düzeyde yüksek bir bilinç, direnç ve duyarlılık oluşturmamız gerekiyor. Bugüne kadar önümüze gelen her türlü teklifi dikkatle ve hassasiyetle değerlendirdik. Aynı hassasiyet ve kararlılıkla kadına karşı şiddetle mücadeleyi temel meselemiz olarak göreceğiz.

Bu toprakların nefesi Neşet Ertaş'ın dediği gibi, "Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz".

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Samsun’da bir annenin çocuğunun gözleri önünde darp edildiği dehşetengiz olay hepimizi derinden yaralamıştır. Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz.#KadinaSiddeteHayir — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 7, 2021

GÜNDEM İletişim Başkanlığı’ndan Samsun'daki şiddet olayıyla ilgili açıklama: Yakından takipçisiyiz

GÜNDEM Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Eski eşini kızının gözü önünde acımasızca döven şahıs mahkemede

FOTOĞRAF 9 Samsun'da İbrahim Z., dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Z., 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Z.'nin yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde; çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü. Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Z.'yi gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da E.M.'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü. Samsun’daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olan hastanın hayati sorunu yok ifadelerini kullandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, olayın ardından tedavisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.M.'yi ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarete Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ta eşlik etti. Kızı E.M. ile İbrahim Z.'nin yaklaşık 3 senedir ayrı olduklarını belirten baba İsmail Metegül, İbrahim'in çocuğuyla bugün görüş günüydü. Kızım geri teslim almaya gitti ve bu hale geldi. Devletin bunun gibileri salmaması lazım. Yoksa vatandaşa sıkıntı olacaklar, bir aileye sıkıntı olacaklar. Orada 5 yaşında kızının yanında bu hareketi yapıyor. Allah razı olsun, vatandaş duruma müdahale ediyor. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum dedi. E.M.'nin kafasında darbeye bağlı bir travma bulunduğunu söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, Hastamız şu an müşahede altında. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Kafasında bir travma söz konusu, kafadan darbe almış. Ama beyin veya boynunda cerrahilik bir bulgumuz şu anda yok. Yüz kemikleriyle alakalı bazı patolojik görüntüler var, bunlarla alakalı da gerekli tetkikleri sürdürüyoruz. Sol böbrekte şüpheli bir durum var ama onu da takip edeceğiz. Kız çocuğu da şu an ailesinin yanında uyuyor. Onda şu an için patolojik bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma konusu daha çok üzerinde duracağımız konu şeklinde konuştu. Olay saatinden bu yana konuyu takip ettiklerini belirten Vali Zülkif Dağlı, Bu olay inşallah kadına şiddet konusunda bir son olur. Bu manada hepimize geçmiş olsun. Şahıs yakalandı ve şu an gözaltında. Yarın adli makamlar konuyla alakalı gereğini yapacaklardır dedi. Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Z. emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Z.'nin polise verdiği ifadesinde, Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım dedi. Türkiye'nin ayağa kalktığı olayda karısını döven adam kendini böyle savundu: Bir anda gözüm döndü şikayetçi olacağım Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Z. (27), adliyeye sevk edildi. Saldırgan, polisteki ifadesinde şikayetçi olacağını söyledi. İşte zanlının okuyanı şaşırtan tüm ifadesi...



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