Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı.

"Bunları kendi başımıza gerçekleştirmedik. Nasıl bizden önceki arkadaşlarımız kendi ekip arkadaşlarıyla bu gayreti gösterdilerse biz de çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Bu bir bayrak yarışı. Nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek bizden sonra da arkadaşlarımız bu görevleri yerine getirmeye devam edecek. Mutluluğumuz kendi ekibimizden bir arkadaşımızın bu yola devam edecek olması. Fatih Bey aynı şuurla sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek. Buradaki tecrübesini Bakanlık koltuğuyla devam ettirecek. Ben bu işi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum. Ekip olarak çalışırken de bu gayreti beraber ortaya koymuştuk. Önümüzdeki dönemde de 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'Türkiye Yüzyılı'nı katma değerli ve sürdürülebilir bir kalkınma modeliyle inşa ederken önemli görevleri olan bir Bakanlık. Önümüzdeki dönemde Bakanlığın yine faaliyetlerini daha sık duyacak ve ortaya koydukları projeleri daha sık takip edeceğiz. Biz de elimizden geldiğince hangi mevki ya da görevde olursak ya da görevde olmasak da elimizden gelen desteği arkadaşlarımıza vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mıza millete hizmet etme anlamında böyle şerefli görevleri bizlere layık görüp verdiği için şükranlarımı sunuyorum. Buradaki ve bundan sonraki görev alacak bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Biz hep iyi niyetle çalışmaya gayret ettik ama iyi niyetle de olsanız eksikleriniz ve hatalarınız olabilir. Bu manada hem arkadaşlarımdan hem de aziz Türk milletinden haklarını helal etmelerini istiyoruz. Eksiğimiz olur ama asla kötü niyetle hareket etmedik. İnşallah neticelerini de hem yaşadığımız hem de yaşayacağımız günler gelmiş olacak. Fatih'i çok tebrik ediyorum."