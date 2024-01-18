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Tarihi gün tarihi yolculuk: Bu gece 00:49'da herkes ekran başına

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için nefesler tutuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Bakan Kacır yayınladığı tanıtım videosunda, "Haydi Türkiye, bu gece 00:49'da herkes ekran başına" dedi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
19:37 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:19 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı.

Türkiye'yi, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı sardı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yapacağı tarihi yolculuk kapsamında, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı etkinlikler planlandı.

'HERKES EKRAN BAŞINA'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu.

Bakan Kacır, 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.


SPACEX'TEN FIRLATMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun bugünkü uçuşuna ilişkin tüm sistemlerin iyi durumda ve hava durumunun da uygun olduğunu bildirdi.

Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda,
"Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80."
ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.


#Mehmet Fatih Kacır
#Alper Gezeravcı
#Astronot
19 saat önce
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