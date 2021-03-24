Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü trafik kazası geçirdi

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresine katıldıktan sonra İstanbul'a dönüşünde trafik kazası geçirdi.
Kaza haberini sosyal medya hesabından duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım "Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.
Sancaktepe Belediye Başkanımız @SeymaDgc hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum.
Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.
Sancaktepe Belediye Başkanımız @SeymaDgc hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum.
Hafif yaralanan Başkan Döğücü, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.