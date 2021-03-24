Gündem Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü trafik kazası geçirdi
İSTANBUL

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü trafik kazası geçirdi

AK Parti 7. Olağan Kongresine katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul'a dönüşünde trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan Başkan Döğücü, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü trafik kazası geçirdi
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresine katıldıktan sonra İstanbul'a dönüşünde trafik kazası geçirdi.

Kaza haberini sosyal medya hesabından duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım "Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Hafif yaralanan Başkan Döğücü, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Twitter hesabından paylaştığı mesajla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pankart siteminde bulundu. Döğücü, videolu mesajında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek, Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu... Kurban kesim alanlarıyla ilgili komşularımızı bilgilendirmek için astığımız pankartları kesen İBB yönetimini kınıyorum. Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız! siteminde bulundu.


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