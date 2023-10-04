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Sancaktepe'de inşaatta cansız bedenleri bulunan üç kardeş son yolculuğuna uğurlandı 

Sancaktepe’de su dolu inşaat alanına düşerek hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Cenazeye katılan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

17:56 . 4/10/2023 Çarşamba
DHA
İnşaatta cansız bedenleri bulunan üç kardeş toprağa verildi.

İnşaatta cansız bedenleri bulunan üç kardeş toprağa verildi.

İstanbul'da kayıp olan 3 çocuğun cansız bedeni inşaatın su dolu temelinde bulundu. 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.



Üç çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu.


Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Aynı mahallede Gülpembe Sokak'ta bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 


Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Sancaktepe Hacı Hakkı Saruhan Cami'ye getirildi.

Cenazeye Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, aile yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.


İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri Yenidoğan Mezarlığına defnedildi. 



#İstanbul
#Sancaktepe
#kaza
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