Tedavisi tamamlanan 8 bin 18 yaban hayvanı doğaya kazandırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlanarak, "Canlılara değer verdiğimiz kadar yaşam haklarına da saygı duymalıyız. Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Şefkatli ellerimiz hep üzerlerinde" denildi.

"Tabiatta yaralı veya bakıma muhtaç halde bulunan yaban hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonları için yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri kuruyor, bu merkezlerde yaban hayvanlarına çare olmak için özveriyle çalışıyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: