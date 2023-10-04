Tedavisi tamamlanan 8 bin 18 yaban hayvanı doğaya kazandırıldı

Güçten düşmüş halde bulunan 12 bin 914 yaban hayvanından 8 bin 18'sinin tedavisi tamamlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlanarak, "Canlılara değer verdiğimiz kadar yaşam haklarına da saygı duymalıyız. Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Şefkatli ellerimiz hep üzerlerinde" denildi.
"Tabiatta yaralı veya bakıma muhtaç halde bulunan yaban hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonları için yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri kuruyor, bu merkezlerde yaban hayvanlarına çare olmak için özveriyle çalışıyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023 yılı başından bugüne kadar doğada çeşitli sebeplerle güçten düşmüş halde bulunan 12 bin 914 yaban hayvanından 8 bin 18 hayvan, tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrasında yeniden doğaya kazandırıldı."