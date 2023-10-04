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Ayvalık açıklarında tespit edildiler: Lastik botla ölüm yolculuğu yapan 21 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan geçmen isteyen 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvalık’ta karaya çıkarıldı.

09:27 . 4/10/2023 Wednesday
Diğer
Balıkesir'de yakalandılar

Balıkesir'de yakalandılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan geçmen isteyen 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 21 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvalık’ta karaya çıkarıldı.



#ayvalık
#balıkesir
#lastik bot
#göçmen
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