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Aydın’da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

08:47 . 2/10/2023 Pazartesi
IHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

#Aydın
#Göçmen
#Düzensiz Göçmen
1 saat önce
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