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Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu: 73 kişi ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale’nin Bozcaada ve Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 73 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

10:03 . 26/09/2023 Salı
IHA
Çanakkale/Ayvacık

Çanakkale/Ayvacık

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ve Ayvacık ilçesi açıklarında farklı bölgelerde yelkenli tekne ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında rotası İtalya üzerine olan hareket halindeki bir yelkenli tekneyi durdurdu.


Tekne içerisinde Suriye uyruklu 25 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler ‘TCSG-16’ Sahil Güvenlik Botuna alındı.


Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ise Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakaladı.


Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



#Çanakkale
#düzensiz göç
#göçmen
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