Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu: 73 kişi ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda fiber teknede 34 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 5 göçmen ise kurtarıldı.