Gündem Şanghay Zirvesine damga vuran anlar rahatsız etti Aslı Aydıntaşbaş Erdoğanın liderlerle olan fotoğrafını küçümsemeye çalıştı
POLİTİKA

Şanghay Zirvesi'ne damga vuran anlar rahatsız etti: Aslı Aydıntaşbaş Erdoğan'ın liderlerle olan fotoğrafını küçümsemeye çalıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Semerkant'ta liderlerle sohbet ettiği anlara ilişkin fotoğraf hem dış basında hem de sosyal medyada ilgi odağı oldu. Zirveye damga vuran fotoğraf, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti. Söz konusu fotoğrafı küçümseye çalışan Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bu fotoğrafın övünülecek bir görüntü olduğunu düşünmek için bayağı dünyadan kopuk olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Aydıntaşbaş'ın paylaşımının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Aydıntaşbaş, Biden ile fotoğrafını paylaşarak "Biden'la neler konuştuk anlatayım mı?" notunu düşmüştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şanghay Zirvesine damga vuran anlar rahatsız etti: Aslı Aydıntaşbaş Erdoğanın liderlerle olan fotoğrafını küçümsemeye çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde bulunan Ebedi Şehir Kompleksi’nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Erdoğan, zirveye katılan liderlerle ağaç dikme törenine katıldı. Akabinde liderler arasındaki görüşmeye dair paylaşılan fotoğraflar ise oldukça dikkat çekti.

Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde liderlerin arasındaki sohbet sırasında çekilen fotoğraf karesi hem dış basında hem de sosyal medyada ilgi odağı oldu.

GÜNDEM OLAN FOTOĞRAFTAN RAHATSIZ OLDU

Erdoğan'ın liderlerle sohbet ettiği anda çekilen fotoğraf gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti. Sosyal medya hesabından söz konusu fotoğrafı paylaşan Aydıntaşbaş, paylaşımında "Bu fotoğrafın övünülecek bir görüntü olduğunu düşünmek için bayağı dünyadan kopuk olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

JOE BİDEN İLE OLAN FOTOĞRAFI GÜNDEME GELDİ

Erdoğan'ın liderlerle sohbet ettiği fotoğrafı küçümsemeye çalışan Aydıntaşbaş'ın ABD Başkanı Joe Biden ile çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Aydıntaşbaş, Biden ile fotoğrafını paylaşarak "Biden'la neler konuştuk anlatayım mı?" notunu düşmüştü.

Semerkant'ta koyu sohbet: Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi
FOTOĞRAF 6
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile komplekste incelemelerde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

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Semerkant'ta koyu sohbet: Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne katılmak üzere Semerkant'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada zirveye katılan diğer ülke liderleriyle bir araya gelerek sohbet etti.
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