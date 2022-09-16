Şanghay Zirvesi'ne damga vuran anlar rahatsız etti: Aslı Aydıntaşbaş Erdoğan'ın liderlerle olan fotoğrafını küçümsemeye çalıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde bulunan Ebedi Şehir Kompleksi’nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Erdoğan, zirveye katılan liderlerle ağaç dikme törenine katıldı. Akabinde liderler arasındaki görüşmeye dair paylaşılan fotoğraflar ise oldukça dikkat çekti.

Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde liderlerin arasındaki sohbet sırasında çekilen fotoğraf karesi hem dış basında hem de sosyal medyada ilgi odağı oldu.

GÜNDEM OLAN FOTOĞRAFTAN RAHATSIZ OLDU

Erdoğan'ın liderlerle sohbet ettiği anda çekilen fotoğraf gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti. Sosyal medya hesabından söz konusu fotoğrafı paylaşan Aydıntaşbaş, paylaşımında "Bu fotoğrafın övünülecek bir görüntü olduğunu düşünmek için bayağı dünyadan kopuk olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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JOE BİDEN İLE OLAN FOTOĞRAFI GÜNDEME GELDİ

Erdoğan'ın liderlerle sohbet ettiği fotoğrafı küçümsemeye çalışan Aydıntaşbaş'ın ABD Başkanı Joe Biden ile çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Aydıntaşbaş, Biden ile fotoğrafını paylaşarak "Biden'la neler konuştuk anlatayım mı?" notunu düşmüştü.