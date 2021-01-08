Saniyeler içinde alevler arasında kaldılar: Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın kamerada Kahramanmaraş'ta bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca başlayan yangında istasyonda görevli 2 iki işçinin kıyafeti tutuştu. İşçilerin kısa sürede tamamen alev alan kıyafetleri yangın tüpüyle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi 08 Ocak 2021, 14:29 Son Güncelleme: 08 Ocak 2021, 14:40 DHA