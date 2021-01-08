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KAHRAMANMARAŞ

Saniyeler içinde alevler arasında kaldılar: Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın kamerada

Kahramanmaraş'ta bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca başlayan yangında istasyonda görevli 2 iki işçinin kıyafeti tutuştu. İşçilerin kısa sürede tamamen alev alan kıyafetleri yangın tüpüyle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın işçilere sıçradı.
Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın işçilere sıçradı.

Olay, dün öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonundaki kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İKİ İŞÇİNİN KIYAFEYİ TUTUŞTU

Yangın sırasında alevler, istasyondaki görevli 2 işçinin kıyafetlerini tutuşturdu. Kısa sürede alevlerin arasında kalan işçilere, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Yanmaktan son anda kurtarılan ve yaralanan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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