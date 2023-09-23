|
Gündem

Saniyeler içinde yerle bir oldu: Gökyüzünü duman bulutu kapladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımını hızlandırmak için dinamitle patlatma yöntemi kullanılmaya başlamıştı. Hatay’da aynı anda dinamitle patlatılarak kontrollü olarak yıkılan 3 binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde binaların saniyeler içinde yerle bir olduğu görülüyor

09:37 . 23/09/2023 Cumartesi
Diğer
Dinamitle aynı anda patlatılan 3 bina yerle bir oldu

Dinamitle aynı anda patlatılan 3 bina yerle bir oldu

Hatay’da aynı anda dinamitle patlatılarak kontrollü olarak yıkılan 3 binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı.


Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımını hızlandırmak için dinamitle patlatma yöntemi kullanılmaya başlamıştı.

Ekiplerin işini hızlandıran yöntemle Ekinci Mahallesi’nde 3 bina aynı anda patlatıldı. Yıkım sorunsuz olarak tamamlandı. Binaların yerle bir olma anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.



#hatay
#bina
#dinamit
#yıkım
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eyüpspor tam gaz yola devam: Eyüpspor 2-0 Ümraniyespor