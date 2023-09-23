Saniyeler içinde yerle bir oldu: Gökyüzünü duman bulutu kapladı

Dinamitle aynı anda patlatılan 3 bina yerle bir oldu
Hatay’da aynı anda dinamitle patlatılarak kontrollü olarak yıkılan 3 binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımını hızlandırmak için dinamitle patlatma yöntemi kullanılmaya başlamıştı.
Ekiplerin işini hızlandıran yöntemle Ekinci Mahallesi’nde 3 bina aynı anda patlatıldı. Yıkım sorunsuz olarak tamamlandı. Binaların yerle bir olma anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.