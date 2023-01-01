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Malatya'da yıkım devam ediyor: Tek komutla 9 bina yerle bir

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 15 katlı 9 binaya uzman ekiplerce bin 660 kilogram patlayıcı ile 30 bin kapsül yerleştirildi. Çevrede de güvenlik önlemleri alındıktan sonra yıkıma geçildi. Ekip liderinin komutu vermesi ile eş zamanlı patlamalar başladı. 9 bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu.

04:00 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Uzman ekiplerce 1660 kilogram patlayıcı ile 30 bin kapsülün kullanıldığı ve geniş güvenlik güvenliğinin alındığı binalar, komutun verilmesiyle saniyeler içerisinde eş zamanlı yıkımı yapıldı.

Uzman ekiplerce 1660 kilogram patlayıcı ile 30 bin kapsülün kullanıldığı ve geniş güvenlik güvenliğinin alındığı binalar, komutun verilmesiyle saniyeler içerisinde eş zamanlı yıkımı yapıldı.

‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Malatya’daki ağır hasarlı 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 36 binden fazla binanın ağır hasar aldığı kentteki 6 bin civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kentteki düşük katlı binalar iş makineleriyle, yüksek katlı binalar ise patlayıcı yardımlarıyla yıkımı yapılıyor. Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki 15 katlı 9 binanın yıkımında ise patlatma yöntemi kullanıldı. Uzman ekiplerce 1660 kilogram patlayıcı ile 30 bin kapsülün kullanıldığı ve geniş güvenlik güvenliğinin alındığı binalar, komutun verilmesiyle saniyeler içerisinde eş zamanlı yıkımı yapıldı. Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu.


#Malatya
#deprem
#bina
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