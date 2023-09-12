Deprem bölgesinde önce ‘telafi’

Nurdağı’nda yeni ders yılı nedeniyle Nurten Öztürk Ortaokulu’nda tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yerel yöneticiler katıldı. Konteyner okullarda ders başı yapmanın heyecanını yaşayan öğrenciler ise öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştukları için mutlu olduklarını ifade etti.