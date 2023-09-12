|
Gündem

Deprem bölgesinde önce ‘telafi’

İlk ve ortaöğretimde 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen dersbaşı yaptı. Yeni ders yılında depremden etkilenen 11 ildeki öğrencilerin kayıplarının giderilmesi için 11 Eylül-6 Ekim arasında yürütülecek telafi eğitimleri başladı. Bir aylık süreçte öğrenciler hazırlanan programa göre ders görecek. 11 ilde bu eğitimlere katılmak zorunlu. Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560'ı deprem bölgesinde görev yapacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
60 öğrenci ise konteyner kentteki 3 ana sınıfında eğitime başladı.

60 öğrenci ise konteyner kentteki 3 ana sınıfında eğitime başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yeni ders yılı konteyner okullarda başladı.


ARKADAŞLARIMIZLA BULUŞTUK

Nurdağı’nda yeni ders yılı nedeniyle Nurten Öztürk Ortaokulu’nda tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yerel yöneticiler katıldı. Konteyner okullarda ders başı yapmanın heyecanını yaşayan öğrenciler ise öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştukları için mutlu olduklarını ifade etti.


SERVİSLERLE TAŞINDILAR

Depremlerden etkilenen Diyarbakır’da depremzede 2 bin 400 kişinin geçici barındığı 621 konteynerin bulunduğu alanda da tatlı bir telaş yaşandı. Konteyner kentte kalan 640 öğrenciden 580’i deprem öncesinde eğitim öğretim gördükleri okullara servislerle ulaştırıldı. 60 öğrenci ise konteyner kentteki 3 ana sınıfında eğitime başladı.


#deprem bölgesi
#eğitim öğretim
#dersbaşı
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Şimşek'ten Kredi Kullanımı Sınırlamasına İlişkin Açıklama