Şanlıurfa ara tatile ve bayrama hareketli girecek

"Tabii biz dış turizme de çok önem veriyoruz. Sadece iç turizmle yetinmeyip, yerli turist kadar yabancı turistin de Urfa'da ağırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Son yıllarda çok ciddi artan bir talep var, inşallah bu huzur ortamı daha da pekişirse burada, herhangi bir aksilik olmazsa inşallah yabancı turist de şu anda çok büyük bir rağbet gösteriyor. Çok çeşitli gruplarla, ülkelerle, temsilcilerle görüşmelerimiz oluyor. Onların çok yoğun bir yönelimi var şu anda Urfa'ya. Özellikle bu son tarihsel keşifler, bulgular dünyada Urfa'yı çok tanınır ve cazip bir merkez haline getirdi. Biz bundan azami derecede şehir olarak tabii ki istifade etmek istiyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımız. Çünkü Urfa'da çok büyük bir tarihsel hazine, bir zenginlik var turizm açısından. Bunu ilk geldiğim günden beri sürekli telaffuz ediyorum. Urfa gerçekten turizm dünyasındaki ideal şehirlerden biri."