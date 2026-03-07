Yeni Şafak
Şanlıurfa’da 'sahte özel harekat' şüphelilerine baskın: Üç tutuklama

17:387/03/2026, Cumartesi
DHA
Şüphelilerin adreslerinde silah ve kamuflaj kıyafetler ele geçirildi.
Şanlıurfa’da özel harekat polisi gibi giyinip yüzlerini kar maskesiyle gizleyerek bir eve silahla baskın yapmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı. Kapıyı açamayınca kaçan şüphelilerden 3’ü “silahlı yağma” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şanlıurfa’da, özel harekat polisleri gibi giyinip, yüzlerini kar maskesiyle gizleyerek, eve silahla baskın yapmaya çalışan ve güvenlik kamerasına yansıyan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Olay, 5 Mart’ta, Eyüpkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; özel harekat polislerinin kıyafetleri gibi kıyafet giyip, yüzlerini de kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, bir eve baskın yaptı. Kendilerini polis gibi tanıtan şüpheliler, zorlayıp tabancaya açmaya çalıştıkları kapıyı açamayınca, binadan koşarak uzaklaştı. Evin güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilere yönelik ihbar üzerine, polis ekipleri çalışma yaptı. İncelemede kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta, 3 kamuflaj pantolon, 3 kamuflaj tişört ile 2 kar maskesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü 'Silahlı yağma' ve 'Konut dokunulmazlığının ihlal' suçlarından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



