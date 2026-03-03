Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
11 yıldır aranıyordu: 18 yıl hapis cezalı hükümlü yakalandı

11 yıldır aranıyordu: 18 yıl hapis cezalı hükümlü yakalandı

22:113/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
18 yıl hapis cezalı hükümlü yakalandı.
18 yıl hapis cezalı hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa’da, hakkında 18 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2014 yılından bu yana aranan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Diyarbakır ve Şanlıurfa emniyet birimlerinin koordineli çalışması sonucu saklandığı adres tespit edilen A.O., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa’da hakkında yakalama kararı ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel taciz suçlarından toplam 18 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.’nün 2014 yılından bu yana arandığı öğrenildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde şahsın saklandığı adresi tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#Şanlıurfa
#Hapis
#Hükümlü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira geliri olan milyonları ilgilendiriyor: Kira beyannamesi ne zaman verilir, nasıl hesaplanır? 2026 kira beyannamesi son tarih