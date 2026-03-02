Yeni Şafak
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki işletmeye para cezası

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki işletmeye para cezası

21:432/03/2026, Pazartesi
AA
Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işletmelere denetim gerçekleştirdi
Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işletmelere denetim gerçekleştirdi

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ramazan ayı kapsamında iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen iki işletmeye toplam 79 bin 161 lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve hijyen kurallarına uymayan 2 işletmeye 79 bin 161 lira para cezası uygulandı.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol birimi ekiplerince ramazan ayı kapsamında iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş gıdalar bulunduğu ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 2 işletmeye toplam 79 bin 161 lira para cezası kesildi.



