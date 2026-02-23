IBAN numaranızı başkalarına kullandırmanın cezası var

"Faturadaki firma veya kişi ile ödeme yapılan firmanın/kişinin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Herhangi bir mal veya hizmet alınmamış firma veya kişilerin hesabına para transferi yapılmamalıdır. Dikkat ve özen gösterilmemesi halinde, terör örgütlerine yardım suçu dahil, kara paranın aklanması, vergi kaçakçılığına iştirak ve buna bağlı vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları dahil pek çok mali ve cezai riskle karşı karşıya kalınabilir. Kişiler IBAN'larını hiçbir surette başka kişi veya kurumlara kullandırmamalıdır. Doğru hesaplara ve gerekli açıklamayı dekonta yazdırarak para transferleri yapmalıdır. Aksi halde hem mali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir."