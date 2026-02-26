Şanlıurfa’da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Tütün ve Alkol Kaçakçılarına Yönelik" yürütülen çalışmalar kapsamında Viranşehir ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 bin 20 adet gümrük kaçağı sigara, 190 adet elektronik sigara, 5 adet kulaklık, 54 kilogram çay ile 9 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.