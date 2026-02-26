Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

12:3626/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Tütün ve Alkol Kaçakçılarına Yönelik" yürütülen çalışmalar kapsamında Viranşehir ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 bin 20 adet gümrük kaçağı sigara, 190 adet elektronik sigara, 5 adet kulaklık, 54 kilogram çay ile 9 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



#Şanlıurfa
#kaçak sigara
#jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan pidesi fiyatı bu yıl ne kadar oldu? İstanbul ve Ankara 2026 Ramazan pidesi satış fiyatı