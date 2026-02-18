Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gençleri yazılım ve teknolojiyle buluşturuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğinde, teknolojiye ilgi duyan gençlere yönelik beş ayrı eğitim programı hayata geçiriliyor. Urfa Vision Lab’da düzenlenecek eğitimlerle; web tasarımından yazılıma, 3D modellemeden robotik kodlamaya ve mobil uygulama geliştirmeye kadar birçok alanda gençler geleceğe hazırlanacak.

WEB TASARIM (HTML–CSS) EĞİTİMİ

Web dünyasına adım atmak isteyen gençler için düzenlenen HTML–CSS eğitimi kapsamında katılımcılar, modern ve kullanıcı dostu web siteleri tasarlamayı öğrenecek. Temel kodlama bilgileriyle kendi web sitelerini sıfırdan oluşturma fırsatı sunan eğitim, yazılım dünyasına sağlam bir başlangıç yapmak isteyenler için önemli bir avantaj sağlayacak.

ASP.NET EĞİTİMİ

Daha ileri seviye yazılım geliştirmek isteyen gençlere yönelik ASP.NET eğitimiyle; dinamik web siteleri oluşturma, veritabanı bağlantılarını yönetme ve gerçek projeler üzerinden uygulamalı çalışmalar yapılacak. Eğitim, yazılım alanında kariyer hedefleyen katılımcılara güçlü bir teknik altyapı kazandırmayı amaçlıyor.

3D MODELLEME (TİNKERCAD) EĞİTİMİ

14–22 yaş arası gençlere hitap eden 3D Modelleme Eğitimi, Tinkercad programı üzerinden gerçekleştirilecek. “Genç zihinler için 3D tasarıma ilk adım” sloganıyla düzenlenen eğitimde katılımcılar, hayal güçlerini somut tasarımlara dönüştürerek üretim ve tasarım becerilerini geliştirecek.

BLOK TABANLI ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ

12–17 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama Eğitimi ise 2 ay sürecek. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecek. Robotik mantığını öğrenen gençler, blok tabanlı kodlama ile algoritmik düşünme becerisi kazanacak. Eğitimler Urfa Vision Lab Eğitim Sınıflarında gerçekleştirilecek.

FLUTTER EĞİTİMİ

Mobil uygulama geliştirmeye ilgi duyan gençler için Flutter eğitimi de program kapsamında yer alıyor. Bu eğitimde katılımcılar, tek bir kod tabanı ile hem Android hem iOS platformları için mobil uygulamalar geliştirmeyi öğrenecek. Uygulamalı içeriklerle desteklenecek Flutter eğitimi, gençlere günümüzün en popüler yazılım alanlarından birinde yetkinlik kazandıracak.

Şanlıurfa’da teknolojiye ilgi duyan gençler, bu eğitimlerle hem kendilerini geliştirme hem de geleceğin mesleklerine bir adım daha yaklaşma fırsatı yakalayacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI