Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı

Teknik ve fiziki takip sonucunda kırsal bölgede belirlenen 8 adrese, jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Karacadağ’ın volkanik bazalt taşlık alanlarında dedektör köpekle yapılan aramalarda; 8 uzun namlulu piyade tüfeği, 10 tabanca, 12 otomatik av tüfeği, 4 av tüfeği, 59 şarjör ve 1271 fişek ele geçirildi.