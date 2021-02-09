Gündem Göbeklitepedeki gizemli metal blok kaldırıldı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa Göbeklitepe'deki gizemli metal blok kaldırıldı

Göbeklitepe'deki gizemli metal blok kaldırıldı

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada yaklaşık 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blokun sırrı çözülemezken, sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Toprağa saplı bulunan gizemli metal blok kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğun sırrı çözülemedi.
Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğun sırrı çözülemedi.

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada yaklaşık 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blokun (monolit) kaldırıldığı görüldü.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blokla ilgili sorular halen cevabını bulamadı.

Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğun sırrı henüz çözülemedi.

Göbeklitepe'deki gizemli monolit için özel ekip kuruldu
GÜNDEM
Göbeklitepe'deki gizemli monolit için özel ekip kuruldu
Blokla ilgili araştırmalar sürerken, sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı.

METAL BLOK KALDIRILDI

Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü.

Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğun sırrı çözülemedi.
  • Blokun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.

Şanlıurfa'daki metal bloğun gizemi hala çözülemedi: Yetkililerin araştırması sürüyor
FOTOĞRAF 15
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Şanlıurfa'ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Perşembe gecesi 3 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğu buğday tarlasına yerleştirdi.
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Mahalle sakinlerinden Fuat Demirdil, cuma günü sabah saatlerinde geldiği buğday ekili tarlasında metal bloğu fark edince durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
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İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından da inceleme yapıldı. İncelemede, kim tarafından konulduğu bilinmeyen monolit benzeri metal blok, bir anda herkesin ilgi odağı oldu.
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Daha önce de farkı ülkelerde aniden ortaya çıkmasıyla merak konusu olan monolit benzeri metal bloğun Şanlıurfa'da görüldüğü bilgisi üzerine yüzlerce meraklı Örencik Mahallesine akın etti.
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EDİRNE'DEN GELENLER OLDU<br>​<br> Kentte büyük heyecan yaratan metal bloğun sırrının çözülmesi için jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.
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Şanlıurfa'nın simgelerinden olan Göbeklitepe yakınlarındaki arazide bulunan metal bloğu görmek isteyenlerin de bölgeye gelişi sürüyor.
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Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Edirne'den bile Şanlıurfa'ya gelenler gizemini koruyan metal bloğu görmek için Örencik Mahallesine gitti. Sivil jandarma ekiplerinin nöbet tutuğu alana çok sayıda vatandaş araçlarıyla gelerek metal blok önünde hatıra fotoğrafı çekti.
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Güvenlik güçleri, metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye yerleştirildiğinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmasını ise çok yönlü olarak sürdürüyor.
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Şanlıurfa'daki metal bloğun gizemi hala çözülemedi: Yetkililerin araştırması sürüyor
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında buğday ekili araziye yerleştirilmiş şekilde bulunan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal blok gizemi hala çözülmedi. Güvenlik güçlerinin araştırması sürerken, meraklılar da bölgeye giderek metal bloğu yakından inceliyor.


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