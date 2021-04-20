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Gündem Şanlıurfada tarihi eser niteliği taşıyan kitap ve eserler ele geçirildi 500 bin dolara satacaktı
ŞANLIURFA

​​Şanlıurfa haberleri: Tarihi eser niteliği taşıyan kitap ve eserler ele geçirildi

Şanlıurfa'da tarihi eser niteliği taşıyan kitap ve eserler ele geçirildi: 500 bin dolara satacaktı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan kitap ve eserler ele geçirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında elinde bulunan tarihi eserleri 500 bin dolara satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
​​Şanlıurfa haberleri: Tarihi eser niteliği taşıyan kitap ve eserler ele geçirildi
Ele geçirilen eser

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Denizli'de 1500 yıllık 'Amuled' isimli kitap ele geçirildi
GÜNDEM
Denizli'de 1500 yıllık 'Amuled' isimli kitap ele geçirildi

500 bin dolara satacaklardı

Yürütülen çalışmalar kapsamında elinde bulunan tarihi eserleri 500 bin dolara satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edilen bir şüphelinin merkez Haliliye ilçesindeki adresine operasyon düzenledi.

Tarihi eser niteliğinde 3 Tevrat ele geçirildi
GÜNDEM
Tarihi eser niteliğinde 3 Tevrat ele geçirildi

Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan altın yaldızlı yazılar ile süslü yazıt, İbranice yazması kitap, eski dönemlere ait Tevrat olduğu değerlendirilen üzerinde 8 kollu yaldızlı sembol bulunan dini yazıt, Orta Çağ dönemine ait suru kabı, üzerinde hayvan figürü bulunan matruşka ve cam seramik parçası ele geçirildi.

Bin 400 yıllık kitap ele geçirildi
GÜNDEM
Bin 400 yıllık kitap ele geçirildi

Gözaltına alınan Suriye uyruklu İ.E.H, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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