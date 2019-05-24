Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bin 400 yıllık kitap ele geçirildi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen kitap ele geçirildi

Bin 400 yıllık kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen, deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı, 36 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen tarihi eser
Ele geçirilen tarihi eser

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, kent merkezinde ikamet eden 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları, bin 400 yıllık papirüs kağıdı üzerine yazılı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bu bilgi doğrultusunda dün merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu şüpheliler dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen dini motifli kitap

Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı, 36 sayfadan oluşan dini motifli kitap ele geçirildi.

Ele geçirilen kitap muhafaza altına alındı, 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Diyarbakır’da 1400 yıllık dini kitap ele geçirildi
OYNAT 01:33
Diyarbakır’da 1400 yıllık dini kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen, deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı, 36 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.


Bombalasalar da vazgeçmeyecek

Bombalasalar da vazgeçmeyecek

​Ruhani, ABD baskısına boyun eğmeyeceklerini söyledi.
Tersane kurulursaistihdam rekoru kırılır

Tersane kurulursa
istihdam rekoru kırılır

Akdeniz'de tersane kararı denizcilik sektörünü heyecanlandırdı.
Mescid-i Aksaitikafa açıldı

Mescid-i Aksa
itikafa açıldı

Bayramın ilk gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​1,5 milyon TL ödülle aranan terörist yakalandı.
Galatasaray'da <br>büyük değişim

Galatasaray'da
büyük değişim

​2 transfer şimdiden bitti, 4 oyuncu gidiyor.
Adil değil

Adil değil

​Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklama.
Erdoğan'a <br>ihtiyaçları var

Erdoğan'a
ihtiyaçları var

​İsveç'te Erdoğan karşıtı kampanyaya tepki.

Bayram<br>öncesi yatırılacak

Bayram
öncesi yatırılacak

​İşsizlik maaşlarının ne zaman ödeneceği belli oldu.
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı.
Ödemeler<br>bugün başlıyor

Ödemeler
bugün başlıyor

254 bin çiftçinin hesabına tek seferde yatırılacak.
15 metrede <br>son anda asılı kaldı

15 metrede
son anda asılı kaldı

​İnanılmaz olayda şoförü görenler şaşkınlık yaşadı.
Başkanın kalbine bıçak sapladılar

Başkanın kalbine bıçak sapladılar

31 Mart'ta yeni başkan seçilen isim öldürüldü.
Sandığınızdan çok çalmışlar

Sandığınızdan çok çalmışlar

YSK, hırsızlığın boyutunu ortaya koydu. Tablo vahim.
KHK’lılar sandığa böyle sızmış

KHK’lılar sandığa böyle sızmış

KHK'lıların sandıklara nasıl sızdığı tek tek açıklandı.
CHP'nin tüm <br>tezleri çökertildi

CHP'nin tüm
tezleri çökertildi

CHP'nin ortaya attığı iddialara tek tek cevap verildi.
'Yeni askerlik' komisyondan geçti

'Yeni askerlik' komisyondan geçti

Kanun Teklifi, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.