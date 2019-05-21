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ŞANLIURFA

Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da 70 kilo patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa'da 70 kilo patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sınır hattındaki bir mağaraya bidon içinde gizlenmiş, terör örgütü PKK'nın 70 kilogram el yapımı patlayıcısı ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcı.
Güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristlerin bir mağaraya patlayıcı madde gizlediği bilgisi elde edildi.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Suriye sınırındaki Yağmuralan Mahallesi yakınında bulunan mağarada arama yaptı.

Mağarada C4 plastik patlayıcı, amonyumnitrat ve çivi desteklenmiş aküye bağlanarak hazırlanmış 70 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Bidon içine konularak gizlenen patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Jandarma, patlayıcıyı mağaraya yerleştiren teröristleri bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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