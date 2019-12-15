Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü 5 yaralı

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Montrö lobisi rahatsız

2013’te on ağaç üzerinden sivil darbeye kalkışan CHP ve Gezi koalisyonu, bu kez Boğaz’ı Montrö esaretinden kurtaracak Kanal İstanbul için devreye girdi. Montrö Lobisi’nin çevre, yeşil alan, ekolojik denge gibi söylemlerle engellemek istediği proje, hem İstanbul Boğazı’nı kurtaracak hem büyük ekonomik ve siyasi vizyonun önünü açacak.