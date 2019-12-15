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Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde akrabalar arasında 'nişan törenine katılmama' gerekçesiyle çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi AA
Akrabaların tartışması silahlı kavgaya dönüştü.
Akrabaların tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

"Nişan törenine neden katılmadınız" kavgası

  • Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi'nde, akraba olan aile bireyleri arasında, "Nişan törenimize niye gelmediniz?" diyerek çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

2 ölü 5 yaralı

Kavgada, amca çocukları Yaşar (60), Salih (57), Doğan (26), Müslüm (37) ve Bekir (37) ile kadınlardan Hanım (47) ve Pembe Yaşar (60) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yaşar ve Salih Ateş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri, olayın ardından mahalle ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

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