Şanlıurfa'da 'helikopter tellere takıldı' paniği

TEİAŞ 1. Bölge Müdürü Nusret Koman ise çalışmalarla ilgili detayları anlatarak, “Canlı bakım işini yürüten 15 kişilik bir ekip var. Bunların 10'u havada aktif olarak görev alıyor, 5 kişi de yer hizmeti görevini yürütüyor. İstanbul ülkemizin en büyük metropollerinden biri olarak elektrik tüketiminin yüzde 25'ini yapıyor. Her zaman enerji hatlarındaki enerjinin kesilmesi, bakımın enerjisiz yapılması mümkün değildir. Biz canlı bakım faaliyetleriyle enerjiyi kesmeden 400 bin volt elektrik varken canlı bakım teknisyenlerimiz rahatlıkla iletkenlere dokunabilmekte. Enerji çok önemli bir konu, sürekliliği önem arz ediyor. Canlı bakım ekiplerimiz özel olarak Avrupa'da eğitim almıştır. Her türlü koşulda çalışabilecek eğitim ve donanımdadır. Canlı bakım ekipleriyle İstanbul'un enerji arz güvenliğini, enerji tedarikini sağlamak için 7 gün 24 saat çalışmaktayız şeklinde konuştu.