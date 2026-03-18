Şanlıurfa'dan acı haber: Uzman çavuş hayatını kaybetti

20:5418/03/2026, Çarşamba
Uzman çavuşun aracı kaza sonucu devrildi.
Şanlıurfa’da uzman çavuşların bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı. Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 1 uzman çavuş yaralandı.

Uzman Çavuş Kazım Yiğit yönetimindeki 16 MDK 21 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 16'ncı kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Uzman Çavuş Mehmet Yıldız, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzman Çavuş Mehmet Yıldız kurtarılamadı.




