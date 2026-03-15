Sağanak yağış Şanlıurfa’yı vurdu: Dereler taştı yollar zarar gördü

Siverek ilçesinde gece geç saatlerde başlayan ve etkisini artıran yağış, Karacadağ bölgesindeki Kaynak Mahallesi’nde sele neden oldu. Bölgedeki birçok dere taşarak çevrede hasara yol açtı. Tarımın yoğun olarak yapıldığı, yerleşimin yoğun olduğu Harran ilçesinde de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taşarken, ilçe kırsalında 20’den fazla mahalleye ulaşımda aksamalar yaşandı. Koyunluca ile Tanınmış mahalleleri arasındaki yolda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle çöken yolun bir bölümü trafiğe kapandı.