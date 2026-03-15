Sağanak yağış Şanlıurfa’yı vurdu: Dereler taştı yollar zarar gördü

Şanlıurfa’da gece saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Derelerin taşması ve toprak kaymaları nedeniyle bazı mahalle yolları çökme nedeniyle ulaşıma kapanırken, tarım arazileri ve evleri su bastı.
Siverek ilçesinde gece geç saatlerde başlayan ve etkisini artıran yağış, Karacadağ bölgesindeki Kaynak Mahallesi’nde sele neden oldu. Bölgedeki birçok dere taşarak çevrede hasara yol açtı. Tarımın yoğun olarak yapıldığı, yerleşimin yoğun olduğu Harran ilçesinde de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taşarken, ilçe kırsalında 20’den fazla mahalleye ulaşımda aksamalar yaşandı. Koyunluca ile Tanınmış mahalleleri arasındaki yolda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle çöken yolun bir bölümü trafiğe kapandı.
Şiddetli yağış nedeniyle Viranşehir ilçesinin bazı kırsal mahallelerinde de çok sayıda tarım arazisi, ev ve ahırı su bastı. Taşkın nedeniyle mahsur kalanlar için belediye ve kurtarma ekipleri bölgede çalışma yaptı.