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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın oto alım satım merkezi: En büyük açık oto pazarı açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, açık oto pazarını gezerek Şanlıurfa'yı bölgenin oto alım satım merkezi haline getirmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Şanlıurfa bölgenin açık oto alım satım merkezi olmaya hazırlanıyor.
Şanlıurfa bölgenin açık oto alım satım merkezi olmaya hazırlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürüyor. 11 Nisan Fuar Merkezinde açık oto pazarını kuran Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'yı bölgenin oto alım satım merkezi haline getirmek istediğini söyledi.

İHA
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa fuar merkezini ziyaret etti.
  • Kurulan açık oto pazarını ziyaret ederek araçlarını satmak ve almak üzere oto pazarına akın eden vatandaşlarla sohbet eden Beyazgül, “Fuar alanımızın ön kısmı geniş bir alan ve burası açık oto pazarı olarak kuruldu ve ilkini bugün açtık. Umduğumuzun ötesinde bir rağbet gördü. Şanlıurfa’mızın çok uzun süredir ihtiyacı olduğu bir yer, bir talepti. Biz Şanlıurfa’yı bölgenin oto alım satım merkezi haline getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız. Bugün geldik araç sahiplerimizle görüştük kendileri ile istişare edeceğiz, yapmamız gereken neler varsa bunları da en kısa zamanda yapacağız. Halkımız doğrudan doğruya gelecek bu oto pazarında kendi aracını kendi eliyle satabilecek. Bu uygulama Şanlıurfa’mızda da bir ilk. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Açık oto pazarında sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı, sosyal alanlarda oturma düzeni büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından sağlanıyor. 11 Nisan Fuar Merkezinde açık oto pazarına gelen vatandaşlar restoran, kafeterya ve dinlenme alanlarından faydalanabiliyor.
Öte yandan açık oto pazarı her pazar günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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