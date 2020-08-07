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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü 25 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: Bir kişi hayatını kaybetti 25 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da tarım işçileri taşıyan minibüs takla atarak devrildi. Devrilen minibüste bulunan 15 yaşındaki İbrahim Küçük hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Şanlıurfa'da takla atan aracın son hali...
Şanlıurfa'da takla atan aracın son hali...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederlerken 25 kişi yaralandı.

DHA
Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı

15 yaşındaki İbrahim olay yerinde hayatını kaybetti

  • Kaza, Siverek ilçesine bağlı kırsal Hasırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan T. idaresindeki 44 AAY 185 plakalı minibüs, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 15 yaşındaki İbrahim Küçük hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırılırdı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Yakınlarının kaza yaptığını duyan vatandaşlar hastaneye akın ederken, bazıları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirenleri jandarma sakinleştirmeye çalıştı.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

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