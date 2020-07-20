Termometreler 52 dereceyi gösterdi: Kavurucu sıcaktan bunalan çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde kavurucu sıcaklar başladı.

Siverek'te çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi.

TERMOMETRELER 52 DERECEYİ GÖRDÜ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de hissedilir derecede artan sıcaklıklar sonrası termometre 52 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışırken, çocuklar ise park sulama araçlarından püskürtülen sularla serinlemeye çalıştı.

GÜNDEM Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi: Uzmanlardan uyarı geldi

SULAMA ARACINDAN SIKILAN SUYUN ALTINA GİRDİLER

İlçenin Dicle Mahallesi’nde sıcaktan bunalan çocuklar, parkları sulamak amacıyla belediyeye ait arazözden sıkılan suyun altına girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar bu sayede hem serinlenirken, hem de eğlenceli zaman geçirdi.

Siverek'te çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi.

Bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı kentte, vatandaşlar da serinlemek amacıyla park ve yeşil alanlara akın etti.