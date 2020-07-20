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ŞANLIURFA

Şanlıurfa haberleri: Termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği şehirde çocuklar arazözden sıkılan suyla serinledi

Termometreler 52 dereceyi gösterdi: Kavurucu sıcaktan bunalan çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi

Şanlıurfa Siverek'te termometrelerin 52 dereceyi gösterirken kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı. Parklarda serinlemeye çalışan vatandaşlar ile çocuklar park sulama aracından sıkılan suyun altına geçerek serinlemeye çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği Siverek'te çocuklar arazözden sıkılan suyla serinledi.
Termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği Siverek'te çocuklar arazözden sıkılan suyla serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde kavurucu sıcaklar başladı.

Siverek'te çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi.

TERMOMETRELER 52 DERECEYİ GÖRDÜ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de hissedilir derecede artan sıcaklıklar sonrası termometre 52 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışırken, çocuklar ise park sulama araçlarından püskürtülen sularla serinlemeye çalıştı.

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SULAMA ARACINDAN SIKILAN SUYUN ALTINA GİRDİLER

İlçenin Dicle Mahallesi’nde sıcaktan bunalan çocuklar, parkları sulamak amacıyla belediyeye ait arazözden sıkılan suyun altına girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar bu sayede hem serinlenirken, hem de eğlenceli zaman geçirdi.

Siverek'te çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi.

Bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı kentte, vatandaşlar da serinlemek amacıyla park ve yeşil alanlara akın etti.

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