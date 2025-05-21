Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sapanca'da otomobil şarampole devrildi: Sürücü ile eşi yaralandı

Sapanca'da otomobil şarampole devrildi: Sürücü ile eşi yaralandı

22:0521/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Sapanca'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu.
Sapanca'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ile eşi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Göl Mahallesi Ünlüce yolu üzerinde meydan geldi.
Sapanca yönünde yokuştan inen Ahmet A. yönetimindeki 34 CEO 395 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek ters durdu. Kazada, sürücü ile otomobildeki eşi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, aynı yerde sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle bölge halkı yetkililerden bir çözüm bulunmasını istedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




#Sakarya
#Trafik kazası
#Sapanca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?