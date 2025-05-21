Sapanca'da otomobil şarampole devrildi: Sürücü ile eşi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Göl Mahallesi Ünlüce yolu üzerinde meydan geldi.

Sapanca yönünde yokuştan inen Ahmet A. yönetimindeki 34 CEO 395 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek ters durdu. Kazada, sürücü ile otomobildeki eşi yaralandı.