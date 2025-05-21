Tokat'ta ses sistemine gizlenen 840 sentetik hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında bir aracı durdurdu.

Yapılan kontrollerde aracın bagaj kısmında bulunan ses sistemine gizlenmiş 840 sentetik hap ele geçirildi.

Araçtaki Y.Ç, T.T. ve T.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve T.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.