Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat'ta ses sistemine gizlenen 840 sentetik hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Tokat'ta ses sistemine gizlenen 840 sentetik hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

14:1821/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Yapılan kontrollerde aracın bagaj kısmında bulunan ses sistemine gizlenmiş 840 sentetik hap ele geçirildi.
Yapılan kontrollerde aracın bagaj kısmında bulunan ses sistemine gizlenmiş 840 sentetik hap ele geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde emniyet ekiplerinin yol kontrolleri sırasında, aracın bagaj kısmında bulunan ses sistemine gizlenmiş 840 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde emniyet ekiplerinin yol kontrolleri sırasında 840 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında bir aracı durdurdu.

Yapılan kontrollerde aracın bagaj kısmında bulunan ses sistemine gizlenmiş 840 sentetik hap ele geçirildi.

Araçtaki Y.Ç, T.T. ve T.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve T.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada bazı şüpheli yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.

#Tokat
#Erbaa
#Sentetik hap
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: TUS Tercihleri ne zaman başlıyor?