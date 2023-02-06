Şarkıcı Tan Taşçı'nın FETÖ'yü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı

Sosyal medya hesabı üzerinden hükümeti hedef alan paylaşımlarda bulunan şarkıcı Tan Taşçı, kendisini eleştiren kişileri 'troll' ilan etti. Taşçı, yaptığı paylaşımda "Troller 3 ay daha maaş aldınız aldınız sonra yeni bir iş bakacaksınız" ifadelerini kullandı.