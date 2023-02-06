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Şarkıcı Tan Taşçı'nın FETÖ'yü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından hükümeti destekleyenleri 'troll' ilan eden şarkıcı Tan Taşçı'nın FETÖ'yü desteklediği paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası döneminde 'Bankaya ayakkabıyla girmişler' yazan Taşçı'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ise 'Vakit tamam mı?' yazdığı görüldü.

00:57 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tan Taşçı.

Tan Taşçı.

Sosyal medya hesabı üzerinden hükümeti hedef alan paylaşımlarda bulunan şarkıcı Tan Taşçı, kendisini eleştiren kişileri 'troll' ilan etti. Taşçı, yaptığı paylaşımda "Troller 3 ay daha maaş aldınız aldınız sonra yeni bir iş bakacaksınız" ifadelerini kullandı.

FETÖ'YÜ DESTEKLEDİĞİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Taşçı'nın bu açıklaması sonrasında bazı sosyal medya kullanıcıları eski tweetlerini ortaya döktü. Şarkıcının, geçmiş paylaşımlarında FETÖ'yü desteklediği ortaya çıktı.

FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirdiği yargısal darbe girişimi sırasında tweet atan Taşçı'nın
'Bankaya ayakkabıyla girmişler' , 'Bunlar yolsuz değil yollu'
yazdığı görüldü.

15 TEMMUZ'DA 'VAKİT TAMAM MI?' DEMİŞ

Taşçı'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ise 'Vakit tamam mı?' yazdığı ortaya çıktı.

#Tan Taşçı
#FETÖ
#15 Temmuz
2 saat önce
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Şarkıcı Tan Taşçı'nın FETÖ'yü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı
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