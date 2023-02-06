Şarkıcı Tan Taşçı'nın FETÖ'yü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı

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Tan Taşçı.
Sosyal medya hesabı üzerinden hükümeti hedef alan paylaşımlarda bulunan şarkıcı Tan Taşçı, kendisini eleştiren kişileri 'troll' ilan etti. Taşçı, yaptığı paylaşımda "Troller 3 ay daha maaş aldınız aldınız sonra yeni bir iş bakacaksınız" ifadelerini kullandı.
Taşçı'nın bu açıklaması sonrasında bazı sosyal medya kullanıcıları eski tweetlerini ortaya döktü. Şarkıcının, geçmiş paylaşımlarında FETÖ'yü desteklediği ortaya çıktı.
Taşçı'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ise 'Vakit tamam mı?' yazdığı ortaya çıktı.