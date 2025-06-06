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Saros Körfezi’nde Olta İle Balık Avı Yarışması

Saros Körfezi’nde Olta İle Balık Avı Yarışması

04:006/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yaklaşık 50 amatör balıkçı, “en büyük balık” ve “toplam ağırlık” kategorilerinde birinci gelebilmek için oltalarını denize yolladı.
Yaklaşık 50 amatör balıkçı, “en büyük balık” ve “toplam ağırlık” kategorilerinde birinci gelebilmek için oltalarını denize yolladı.

Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Mecidiye sahilinde düzenlenen Olta ile Balık Tutma Yarışması’nda, 12 yaşındaki Hasan Deniz Adanır “Toplam Ağırlıkta En Fazla Balık Yakalama” kategorisinde birinci oldu. Saros Körfezi sahil şeridi boyunca numaralandırılan yaklaşık 50 amatör balıkçı, “en büyük balık” ve “toplam ağırlık” kategorilerinde birinci gelebilmek için oltalarını denize yolladı. Erikli Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Cihat Kılıç, “Özellikle çocuklarımız ve ailelerimizi ön planda tuttuk. Böylece, Saros Körfezi’mizin sahil kıyısında, herkes güneşli bu hafta sonunda sohbet edip tanışma, birbiriyle vakit geçirme imkanı bulmuş oldu. Yaş gözetmeksizin gösterilen katılım bizleri mutlu etti” şeklinde konuştu.


#Edirne
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