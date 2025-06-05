Osmanlı'dan miras geleneksel tatlılar bayram için hazırlandı

"Hummalı bir çalışma yaptık. Badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve lokum çeşitlerimizi hazırladık. Bu bayram Edirne gülünden yaptığımız lokumlarımıza ilgi yoğun. Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'de gülcülük çok önemliydi. O zamanlarda sarayda güllü lokumlar sofraları tatlandırıyordu. Biz de atalarımızdan miras bu lezzeti üreterek vatandaşlarımıza sunuyoruz. Gülün ana vatanı Edirne'dir. Edirne gülü lokumla buluştuğunda eşsiz bir lezzet oluyor."