Bayramda hem sağlıklı hem lezzetli hediye alternatifi: Bursa'nın meşhur kestane şekeri

Kurban Bayramı'nda sevdiklerini ziyaret etmeye hazırlananlar ya da misafir ağırlayacak olanlar için klasikleşmiş çikolata ve baklava ikramları yerine, Bursa'ya özgü bir tatlı olan kestane şekeri öne çıkıyor. Özellikle Kardelen Kestane Şekeri, geleneksel lezzetini modern ambalajlar ve zengin çeşitleriyle buluşturarak bayram sofralarının yıldızı oluyor.

Çikolata ve şerbetli tatlıların yüksek kalori ve ağır içeriğine karşı, kestane şekeri hem daha hafif hem de sağlık açısından daha dengeli bir alternatif. C vitamini, demir ve mineraller açısından zengin olan kestane, güçlü antioksidan özellikleriyle de bağışıklık sistemine destek oluyor. İlka Şekerleme'nin Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markalarıyla ürettiği kestane şekerleri, sade, çikolatalı, fındıklı, fıstıklı ve cevizli olmak üzere yaklaşık 50 farklı formda tüketiciyle buluşuyor. Farklı gramajlardaki ambalajları ve Bursa'yı simgeleyen özel kutu tasarımları sayesinde hem ikramlık hem de hediyelik olarak ideal bir seçenek sunuyor.