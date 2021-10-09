Gündem Satırlı saldırıya uğrayan kadın vatandaşların yanına sığındı Tavla oynayanlar müdahale bile etmeden izledi
3. SAYFA HATAY

Satırlı saldırıya uğrayan kadın vatandaşların yanına sığındı: Tavla oynayanlar müdahale bile etmeden izledi

Hatay'da, kendisini satırla kovalayan kişiden kaçan kadın, dükkan önünde tavla oynayanların yanına sığınıp, yardım istedi. Tavla oynayanların müdahale etmemesi üzerine satırlı saldırgan, kadına defalarca vurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Satırlı saldırıya uğrayan kadın vatandaşların yanına sığındı: Tavla oynayanlar müdahale bile etmeden izledi
Satırlı saldırgan, 5 kişinin gözü önünde kadına defalarca vurdu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Antakya ilçesinde meydana geldi. Kendisini satırla kovalayan kişiden kaçan, ismi açıklanmayan kadın, dükkan önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp, yardım istedi. Bu sırada sesleri duymasına rağmen yerinden kalkmayan, oyun oynamaya devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etti. Satırlı saldırgan, 5 kişinin gözü önünde kadına defalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

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Hatay'da kadına baltayla saldıran adamı sadece izlediler
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şahıs, elindeki balta ile genç kadını kovaladıktan sonra yaraladı. 75. Yıl Bulvarı üzerinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir genç kadın, kendisini balta ile kovalayan şahıstan kaçmaya çalıştı. Korku ve panik içindeki kadın, can havli ile bina önünde oturan ve tavla oynayan 5 kişinin yanına giderek yardım istedi. Tavla oynayan kişilerden yardım gelmeyince kendisini takip eden erkeğin baltalı saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıs, saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaştı.


HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Saldırganın yakalandığı, yaralı kadının da hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16.00 sıralarında Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır. Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini sıfır tolerans ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

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