Gündem İstanbulda karşının taksisiyim diyerek çocuklu yolcuyu almayan taksiciye ceza
İSTANBUL

İstanbul'da 'karşının taksisiyim' diyerek çocuklu yolcuyu almayan taksiciye ceza

İstanbul Ataşehir'de "Lütfen çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almayan taksi sürücü trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü Muharrem Y.'ye bin 339 lira para cezası kesilirken, taksi 3 gün süre ile trafikten menedildi. Ayrıca Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süreyle askıya alındı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda karşının taksisiyim diyerek çocuklu yolcuyu almayan taksiciye ceza
Sürücü Muharrem Y.'ye bin 339 lira para cezası kesilirken, taksi 3 gün süre ile trafikten menedildi

Ataşehir'de dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.

34 TJE 47 plakalı taksi, trafik ekipleri tarafından Bağcılar Halkalı Caddesi'nde durduruldu. Yapılan kontrollerinde taksinin belediye ruhsatının iptal olduğu tespit edildi.

İstanbul'da taksi denetimi: 4 araç trafikten men edildi
GÜNDEM
İstanbul'da taksi denetimi: 4 araç trafikten men edildi

Araç sürücüsü Muharrem Y.'ye 2918 sayılı KTK'nın EK2/5 (Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden bin 339 TL ceza kesildi. 34 TJE 47 plakalı taksi 3 gün süre ile trafikten menedilirken, Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süre askıya alındı.

Kural tanımaz taksi şoförlerine ceza yağdı: Ekipler tek tek denetledi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Eminönü İskelesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı.
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Kontroller sonucunda, emniyet kemerini takmayan iki taksi sürücüsüne ayrı ayrı 144 lira para cezası kesildi. Taksi taşıma kapasitesini aşarak ikisi çocuk 6 yolcu alan taksi sürücüsüne ise 113 lira para cezası uygulandı.
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Öte yandan yolcu gibi taksilere binmek isteyen sivil trafik ekiplerini almayan sürücüler ise denetim noktasında durdurularak uyarıldı. Ekipler ile sürücülerin diyalogları, polis yaka kamerası tarafından kaydedildi.
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Taksici Kayhan Kaya, Olması gereken bir uygulama. Maalesef bu işi hakkıyla yapmayan bir sürü arkadaşımız var. Ben yeni başladım. İki aylık sürücüyüm ama memnunum. Taksimetre ile çalışmayı tercih ediyorum. Navigasyonum da sürekli açıktır. Müşteri de ekrandan nereye gittiğini görebiliyor. Yolcuların güveni artıyor dedi.
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Yolcu gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik ekiplerini almayan sürücü Sait Yolcu, Şimdi köprüden indim. Otellerle çalışıyorum. Anons geçti, müşteri almaya otele gidiyordum. Durmadım zaten diye konuştu.
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Yolcu taşıma kapasitesini aştığı için ceza kesilen bir taksici, Herkes işini yapıyor. Kıramadığım için aldım. Ne yapayım? 'Çocuk kalsın' mı diyeyim? Mecburen aldım. Turist değildi şeklinde konuştu.
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Kural tanımaz taksi şoförlerine ceza yağdı: Ekipler tek tek denetledi
İstanbul Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde, emniyet kemeri takmayan, yolcu taşıma kapasitesini aşan ve belgeleri eksik olan taksicilere ceza kesildi.


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