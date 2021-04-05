Gündem Savcılık bildiri yayınlayan emekli amirallere karşı harekete geçti 10 isim için gözaltı kararı
POLİTİKA

Savcılık bildiri yayınlayan emekli amirallere karşı harekete geçti: 10 isim için gözaltı kararı

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 eski amiral gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesini konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınlaması üzerine savcılık harekete geçti. Bildiri yayınlayan emekli amiraller için gözaltı kararı çıkarılırken bazı adreslerde arama yapıldı.

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Savcılık bildiri yayınlayan emekli amirallere karşı harekete geçti: 10 isim için gözaltı kararı
Foto: Arşiv.

Emekli amirallerin kaleme aldığı darbe imalı bildirinin yankıları sürerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

10 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI

Savcılık, soruşturma kapsamında Cem gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu Montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı.

  • Harekete geçen güvenlik güçleri söz konusu isimlerin evlerinde arama başlattı.

CEM GÜRDENİZ GÖZALTINA ALINDI

Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eşinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin soruşturmada 4 şüpheliye 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

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